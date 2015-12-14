土耳其称对俄罗斯的耐心是“有限的”--媒体

中国证券：证监会称将继续开展IPO企业现场检查工作，严查违法违规行为
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
(本文由路透中文网编译提供)
路透罗马12月14日 - 意大利媒体《晚邮报》周一报导称，土耳其外长恰武什奥卢表示土耳其对俄罗斯的耐心是“有限的”，并称俄罗斯对两国周末海上事件的反应“夸张”。
俄罗斯“敏捷”号（Smetlivy）驱逐舰周日在爱琴海向一艘土耳其渔船发出警告，以避免相撞。俄罗斯就此召见了土耳其驻俄罗斯大使馆武官。
“我们这方面仅仅是一艘渔船，我感觉俄罗斯军舰的反应是夸张的，”恰武什奥卢接受《晚邮报》采访时称。
“俄罗斯和土耳其毫无疑问必须重建原有的信任关系，但是我们的耐心是有限的，”他指出。
恰武什奥卢还表示，俄罗斯总统普京称土耳其击落俄战机是为了保护来自“伊斯兰国”的原油供应，这种指责显示俄罗斯已经“将自己置于可笑的位置”。
“没人相信那些话，”他表示。（完）
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
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路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。