克里姆林宫称俄土领导人原定峰会取消

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科12月14日 - 俄罗斯克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周一称，俄罗斯总统普京与土耳其总统埃尔多安原定于12月15日在圣彼得堡举行的双边峰会取消。
此次峰会安排是两国领导人上月在20国集团（G20）峰会间隙商定的，但之后发生了土耳其击落一架俄罗斯战机事件。
“峰会不会举行，未作相关安排。”佩斯科夫周一被记者问及此次峰会时回复道。
土耳其11月24日击落俄罗斯一架战机后，两国关系急剧恶化，普京称土耳其此举是“背后捅刀子”。
俄罗斯已对土耳其实施经济制裁。普京上周五命令俄罗斯军队“立刻摧毁”任何威胁俄在叙利亚军队或基础设施的目标。(完)
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选