土耳其总理称亲库尔德党主席在俄言论系叛国

(本文由路透中文网编译提供)

路透伊斯坦布尔12月24日 - 土耳其总理达武特奥卢周四指责亲库尔德的人民民主党联合主席德米尔塔什（Selahattin Demirtas）叛国，称后者利用访问俄罗斯之行谴责土耳其击落俄罗斯战机。

德米尔塔什周三与俄罗斯外长拉夫罗夫在莫斯科会面，就土耳其上月在土叙边境附近击落俄罗斯战机一事批评土耳其当局。

“他们支持与土耳其存在危机的一方。德米尔塔什在莫斯科称土耳其击落俄罗斯战机是错误举动，这是彻头彻尾的耻辱和叛国。”达武特奥卢在安卡拉的一个商界会议上称。

“我们的主要责任是反对俄罗斯的暴行。在俄罗斯在叙利亚杀害平民时支持该国就是叛国，这不仅是叛国，而且是反人类。”

库尔德政客指责土耳其当局把重心放在针对伊拉克和叙利亚库尔德民兵组织的军事努力上，而不是打击“伊斯兰国”。

土耳其总统埃尔多安指责人民民主党与土耳其东南地区的库尔德反抗武装勾结。人民民主党是土耳其议会第二大反对党。

拉夫罗夫对德米尔塔什称，俄罗斯愿与库尔德人密切合作，打击在伊拉克和叙利亚的“伊斯兰国”。(完)