拉夫罗夫称土耳其外长在会晤中所言“毫无新意”

路透贝尔格莱德12月3日（记者 Aleksandar Vasovic） - 俄罗斯外交部长拉夫罗夫称，在与土耳其外长会晤中听到的内容“毫无新意”。这是土耳其九天前击落俄罗斯战机以来，俄土两国进行的首次高级别接触。

这起事件导致俄土两国出现严重分歧，俄罗斯总统普京周四称土耳其在这起事件中犯下战争罪，表示土耳其将面临进一步的制裁。

“我们应约会见了土耳其外交部长，我们没听到什么新内容，”拉夫罗夫在新闻发布会上说。

他表示，自己在与土耳其外长恰武什奥卢（Mevlut Cavusoglu）会面时重申了自己的立场。双方在贝尔格莱德召开的欧安组织（OSCE）会议间隙举行了会晤。

土耳其国有媒体TRT援引恰武什奥卢的话称，希望仅通过一次会议就解决与俄罗斯方面的所有问题是不现实的，但是重要的是要保持沟通渠道畅通。

恰武什奥卢在欧安组织会议上说道：“11月24日发生的事件……不应该与我们打击我们共同的敌人‘伊斯兰国’、恐怖主义的行动混淆起来，也不应该为政治目标滥用。”（完）