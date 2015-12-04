拉夫罗夫称土耳其外长在会晤中所言“毫无新意”

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透贝尔格莱德12月3日（记者 Aleksandar Vasovic） - 俄罗斯外交部长拉夫罗夫称，在与土耳其外长会晤中听到的内容“毫无新意”。这是土耳其九天前击落俄罗斯战机以来，俄土两国进行的首次高级别接触。
这起事件导致俄土两国出现严重分歧，俄罗斯总统普京周四称土耳其在这起事件中犯下战争罪，表示土耳其将面临进一步的制裁。
“我们应约会见了土耳其外交部长，我们没听到什么新内容，”拉夫罗夫在新闻发布会上说。
他表示，自己在与土耳其外长恰武什奥卢（Mevlut Cavusoglu）会面时重申了自己的立场。双方在贝尔格莱德召开的欧安组织（OSCE）会议间隙举行了会晤。
土耳其国有媒体TRT援引恰武什奥卢的话称，希望仅通过一次会议就解决与俄罗斯方面的所有问题是不现实的，但是重要的是要保持沟通渠道畅通。
恰武什奥卢在欧安组织会议上说道：“11月24日发生的事件……不应该与我们打击我们共同的敌人‘伊斯兰国’、恐怖主义的行动混淆起来，也不应该为政治目标滥用。”（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
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