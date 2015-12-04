拉夫罗夫称土耳其外长在会晤中所言“毫无新意”

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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(本文由路透中文网编译提供)
路透贝尔格莱德12月3日（记者 Aleksandar Vasovic） - 俄罗斯外交部长拉夫罗夫称，在与土耳其外长会晤中听到的内容“毫无新意”。这是土耳其九天前击落俄罗斯战机以来，俄土两国进行的首次高级别接触。
这起事件导致俄土两国出现严重分歧，俄罗斯总统普京周四称土耳其在这起事件中犯下战争罪，表示土耳其将面临进一步的制裁。
“我们应约会见了土耳其外交部长，我们没听到什么新内容，”拉夫罗夫在新闻发布会上说。
他表示，自己在与土耳其外长恰武什奥卢（Mevlut Cavusoglu）会面时重申了自己的立场。双方在贝尔格莱德召开的欧安组织（OSCE）会议间隙举行了会晤。
土耳其国有媒体TRT援引恰武什奥卢的话称，希望仅通过一次会议就解决与俄罗斯方面的所有问题是不现实的，但是重要的是要保持沟通渠道畅通。
恰武什奥卢在欧安组织会议上说道：“11月24日发生的事件……不应该与我们打击我们共同的敌人‘伊斯兰国’、恐怖主义的行动混淆起来，也不应该为政治目标滥用。”(完)
编译：王凤昌 发稿：王琛
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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