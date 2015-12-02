俄总理梅德韦杰夫批准对土耳其制裁措施

路透莫斯科12月1日 - 俄罗斯总理梅德韦杰夫批准一系列对土耳其制裁措施，但主要仍限于莫斯科之前威胁过要采取的措施，并且还少了几项。

俄罗斯政府官网周二发布政府令，列出了2016年1月1日起俄罗斯将停止从土耳其进口的农产品清单，并正式禁止包机往来俄土航线，后者12月1日起生效。

但制裁措施未针对重要的能源合作项目，也未针对柠檬或坚果等俄罗斯主要从土耳其进口的食品。

11月24日土耳其在土叙边境附近击落一架俄罗斯战机，此后俄罗斯与土耳其关系急剧恶化。

俄罗斯政府令宣布的制裁措施中还包括暂停一政府间贸易委员会活动，并对土耳其运输公司实施限制。

明年1月1日起俄罗斯禁止从土耳其进口的食品包括水果和蔬菜，譬如西红柿、洋葱、黄瓜、葡萄、杏和苹果等，另外还有鸡肉产品以及盐。

俄总统普京周六宣布将对土耳其实施制裁。俄官员曾称，必要时可能扩大制裁范围。（完）