克里姆林宫称俄土领导人原定峰会取消

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透莫斯科12月14日 - 俄罗斯克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周一称，俄罗斯总统普京与土耳其总统埃尔多安原定于12月15日在圣彼得堡举行的双边峰会取消。
此次峰会安排是两国领导人上月在20国集团（G20）峰会间隙商定的，但之后发生了土耳其击落一架俄罗斯战机事件。
“峰会不会举行，未作相关安排。”佩斯科夫周一被记者问及此次峰会时回复道。
土耳其11月24日击落俄罗斯一架战机后，两国关系急剧恶化，普京称土耳其此举是“背后捅刀子”。
俄罗斯已对土耳其实施经济制裁。普京上周五命令俄罗斯军队“立刻摧毁”任何威胁俄在叙利亚军队或基础设施的目标。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。