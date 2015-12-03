俄土争端促使土耳其调整贸易关系 寻求关键产品的替代来源

路透莫斯科12月2日 （记者 Polina Devitt/Damir Khalmetov） - 俄土关系恶化促使土耳其为其关键性的食品与能源进口寻找替代来源，凸显两国争端可能破坏双方贸易关系。

11月24日土耳其在土叙边境附近击落一架俄罗斯战机，土耳其政治人物事后试图缓和与俄罗斯的关系，但俄方并不理睬其主动姿态，凸显俄罗斯对其愤怒程度。俄罗斯总统普京称土耳其击落俄战机“铸下大错”。

作为制裁措施的一部分，俄罗斯已停止从土耳其进口部分食品。俄罗斯国防部周三称，已掌握土耳其总统埃尔多安及其家族通过走私来自“伊斯兰国”控制地区的石油谋利的证据。

尽管措辞严厉，但俄罗斯的报复措施迄今相对有限，比如仅影响到一些水果和蔬菜进口。

俄土两国间数十亿美元的贸易涉及的行业范围广泛，包括旅游、能源、建筑和食品。在谷物和天然气这两个关键领域，土耳其正在准备后备计划。

交易员和分析师周三向路透表示，土耳其正积极寻求俄罗斯谷物的替代品，因两国争端导致未来交付存疑以及新交易遭搁置。

俄罗斯尚未干涉对土耳其的谷物出口，俄罗斯港口的谷物运载船只照常离港，仅有一些港口出现了少数小问题。土耳其是俄罗斯小麦的最大买家。

但两国的交易员称，他们担忧俄罗斯将限制对土耳其的谷物出口，或土耳其将限制与俄罗斯的交易。（完）