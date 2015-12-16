美俄达成共识 周五叙利亚问题国际会谈将如期举行

路透莫斯科12月15日 （记者 Lesley Wroughton/Jack Stubbs） - 俄罗斯与美国已就叙利亚问题达成足够共识，为周五在纽约如期举行叙利亚问题国际会谈扫清障碍，但两国对叙利亚总统阿萨德的未来仍存分歧。

美国国务卿克里周二与俄罗斯总统普京以及俄罗斯外长拉夫罗夫会面。此前俄罗斯称在举行新的叙利亚问题国际会谈前需满足先决条件，这令纽约会谈能否如期举行存疑。

但克里在与俄方会面后称，周五会谈肯定会举行，美俄已同意努力加快叙利亚和平进程以及推动可能的政治过渡。

克里称，美俄双方已达成了一些共识，同意暂时搁置分歧。

拉夫罗夫证实俄罗斯支持举行周五会谈。

“尽管两国存在分歧，但我们已证明了当美俄协力时，就可以取得进展。”拉夫罗夫在新闻发布会上表示。

拉夫罗夫称与克里的会谈具有实质意义，并称两国目前在叙利亚问题上方向一致。（完）