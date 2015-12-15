美国务卿克里访俄 寻求缩小美俄在叙利亚问题上的分歧

路透莫斯科12月15日 （记者 Lesley Wroughton） - 美国国务卿克里周二抵达莫斯科，试图缩小两国在叙利亚问题上的分歧。两国在关于叙利亚总统阿萨德在政治过渡中的角色、以及哪些反对派应加入和平谈判方面存在分歧。

克里将寻求为第三轮叙利亚问题国际谈判铺路。外界怀疑计划周五在纽约举行的叙利亚问题国际会谈能否如期举行。

俄罗斯外交部周一晚称，克里与俄罗斯外长拉夫罗夫通电话时达成共识，认为在举行新的会谈前需满足特定先决条件。这令会谈时间存疑。

但美国国务院发言人唐纳（Mark Toner）称，举行叙利亚问题国际会谈不设先决条件。

俄罗斯是阿萨德最坚定的盟友之一，9月30日起在叙利亚实施空袭。俄罗斯称，阿萨德的政治命运只能由叙利亚人民决定，而非外部势力。

在克里抵达莫斯科前，美国国务院一名官员称，克里还将对俄罗斯继续轰炸叙反对派武装而非“伊斯兰国”表示关切。倘若如此，可能激怒莫斯科。

而俄罗斯外交部发表声明，批评华府未准备好在打击“伊斯兰国”武装的行动中全力合作，称美方需重新思考其“将恐怖分子划分为好和坏”的政策。（完）