普京与奥巴马探讨在叙利亚进行信息共享--克里姆林宫发言人

路透莫斯科9月29日 - 克里姆林宫发言人Dmitry Peskov称，俄罗斯总统普京与美国总统奥巴马周一在纽约会晤时探讨了在叙利亚的信息共享事宜。

Peskov称，正在巴格达建立一个信息中心，为俄罗斯、伊朗、伊拉克和叙利亚提供信息共享。另外俄罗斯也与以色列达成了建立类似机制的协议。

Peskov称，他不知悉曾发生过俄罗斯空袭叙利亚目标的信息。

他亦称，华府与莫斯科的关系目前不是最好状态，但称俄罗斯愿与美国在解决叙利亚危机等方面进行合作。（完）