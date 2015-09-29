普京与奥巴马探讨在叙利亚进行信息共享--克里姆林宫发言人

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透莫斯科9月29日 - 克里姆林宫发言人Dmitry Peskov称，俄罗斯总统普京与美国总统奥巴马周一在纽约会晤时探讨了在叙利亚的信息共享事宜。
Peskov称，正在巴格达建立一个信息中心，为俄罗斯、伊朗、伊拉克和叙利亚提供信息共享。另外俄罗斯也与以色列达成了建立类似机制的协议。
Peskov称，他不知悉曾发生过俄罗斯空袭叙利亚目标的信息。
他亦称，华府与莫斯科的关系目前不是最好状态，但称俄罗斯愿与美国在解决叙利亚危机等方面进行合作。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。