俄外长称俄美需加强军事合作

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透维也纳10月30日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫周五称，美国在叙利亚部署特种部队的决定，使得美俄武装部队之间的合作变得益发重要。
美国官员周五透露美国计划在叙利亚部署数十人的特种部队作为顾问，协助打击“伊斯兰国”武装。
“我相信，不论是美国还是俄罗斯，都不想让（这场冲突）变成所谓的代理战争。”拉夫罗夫在维也纳关于叙利亚问题的多方会谈后对记者称。
“但我认为有一点是显而易见的，即眼下形势使得（美俄）军方合作变得更重要。”
拉夫罗夫称，推动叙利亚停火的磋商将继续，但打击“恐怖分子团体”的行动不会停止。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。