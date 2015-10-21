美俄签署避免在叙上空发生冲突的谅解备忘录

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Idrees Ali/David Alexander
路透华盛顿10月20日 - 美国五角大楼称，美俄军方官员周二签署了避免在叙利亚上空发生冲突的谅解备忘录。
俄罗斯上月开始轰炸叙利亚境内目标，飞机安全问题随之而来。
五角大楼发言人库克（Peter Cook）称，应俄方要求，不对谅解备忘录的全文内容进行公布，但内文中包括具体的机组人员应当遵守的规则，在双方之间设立地面通信线路以防空中通信失败等。
“美俄将组建工作组，就接下来的落实问题进行磋商。”库克在新闻简布会上说。
他还称，谅解备忘录呼吁美俄飞机保持安全距离，但拒绝透露是否包括具体距离的更多详情。
美国国务院称，这只是保障飞行员安全的协议。
“这并非合作之类的条约……不意味着合作、协调行动或者有共同目标，”美国国务院发言人柯比（John Kirby）说。
俄罗斯周二表示，已经从美国军方接到了防止在叙利亚上空发生冲突的谅解备忘录。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”