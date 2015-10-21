美俄签署避免在叙上空发生冲突的谅解备忘录

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记者 Idrees Ali/David Alexander

路透华盛顿10月20日 - 美国五角大楼称，美俄军方官员周二签署了避免在叙利亚上空发生冲突的谅解备忘录。

俄罗斯上月开始轰炸叙利亚境内目标，飞机安全问题随之而来。

五角大楼发言人库克（Peter Cook）称，应俄方要求，不对谅解备忘录的全文内容进行公布，但内文中包括具体的机组人员应当遵守的规则，在双方之间设立地面通信线路以防空中通信失败等。

“美俄将组建工作组，就接下来的落实问题进行磋商。”库克在新闻简布会上说。

他还称，谅解备忘录呼吁美俄飞机保持安全距离，但拒绝透露是否包括具体距离的更多详情。

美国国务院称，这只是保障飞行员安全的协议。

“这并非合作之类的条约……不意味着合作、协调行动或者有共同目标，”美国国务院发言人柯比（John Kirby）说。

俄罗斯周二表示，已经从美国军方接到了防止在叙利亚上空发生冲突的谅解备忘录。（完）