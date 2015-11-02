俄外长称俄美需加强军事合作

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透维也纳10月30日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫周五称，美国在叙利亚部署特种部队的决定，使得美俄武装部队之间的合作变得益发重要。
美国官员周五透露美国计划在叙利亚部署数十人的特种部队作为顾问，协助打击“伊斯兰国”武装。
“我相信，不论是美国还是俄罗斯，都不想让（这场冲突）变成所谓的代理战争。”拉夫罗夫在维也纳关于叙利亚问题的多方会谈后对记者称。
“但我认为有一点是显而易见的，即眼下形势使得（美俄）军方合作变得更重要。”
拉夫罗夫称，推动叙利亚停火的磋商将继续，但打击“恐怖分子团体”的行动不会停止。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”