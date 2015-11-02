俄外长称俄美需加强军事合作

(本文由路透中文网编译提供)

路透维也纳10月30日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫周五称，美国在叙利亚部署特种部队的决定，使得美俄武装部队之间的合作变得益发重要。

美国官员周五透露美国计划在叙利亚部署数十人的特种部队作为顾问，协助打击“伊斯兰国”武装。

“我相信，不论是美国还是俄罗斯，都不想让（这场冲突）变成所谓的代理战争。”拉夫罗夫在维也纳关于叙利亚问题的多方会谈后对记者称。

“但我认为有一点是显而易见的，即眼下形势使得（美俄）军方合作变得更重要。”

拉夫罗夫称，推动叙利亚停火的磋商将继续，但打击“恐怖分子团体”的行动不会停止。（完）