克里姆林宫称对美俄合作推动解决叙利亚危机感到满意

路透莫斯科3月16日 - 俄罗斯克里姆林宫周三称，他们对美国同俄罗斯协调以推动获得和平解决叙利亚危机的方案感到满意。

“目前的主要事情是协同努力，推动和平解决叙利亚问题的进程。”克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在与记者的电话会议上称。

“在这种情况下，（美方）愿协调这些行动无疑是令人满意的事情，目前莫斯科同华盛顿的主要工作聚焦在这方面。”（完）