克里姆林宫称对美俄合作推动解决叙利亚危机感到满意

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透莫斯科3月16日 - 俄罗斯克里姆林宫周三称，他们对美国同俄罗斯协调以推动获得和平解决叙利亚危机的方案感到满意。
“目前的主要事情是协同努力，推动和平解决叙利亚问题的进程。”克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在与记者的电话会议上称。
“在这种情况下，（美方）愿协调这些行动无疑是令人满意的事情，目前莫斯科同华盛顿的主要工作聚焦在这方面。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)