美国威胁将制裁购买伊斯兰国武装石油的行为

金属期市：期铜温和上涨，但分析师警告市场前景较弱
根据路透对交易数据的分析以及10个行业消息来源，伦敦指标银价受到不可预测的波动影响，有可能损害其可信度，并导致伦敦金银市场协会(LBMA)挑选新运营商的努力变得复杂。（完） (编译 王洋/高琦 审校 于春红/张明钧)
(本文由路透中文网编译提供)
路透10月24日 - 奥巴马政府周四威胁称，将对从“伊斯兰国”(ISIL)处购买石油的任何行为加以制裁。ISIL日产价值百万美元的石油，为其武装行动筹集资金。
ISIL夺取了伊拉克和叙利亚的大片地区，美国财政部副部长David Cohen表示，若不阻止其攻势，美国及盟国将受到威胁。
“除了一些由国家资助的恐怖组织，ISIL或许是我们目前面对的财力最强的恐怖组织，”Cohen说道。
Cohen称，ISIL通过出售石油、索要赎金、勒索财物及其它犯罪行为，加上富人捐赠，每月可筹得数千万美元的资金。
他表示，原油是ISIL的一项非常重要的资金来源。ISIL进入叙利亚和伊拉克的原油黑市，他们对部分原油进行精炼并卖给走私商，这些走私商又将石油贩卖到土耳其及伊拉克库尔德地区。
“中间商、贸易商、精炼厂、运输公司以及其他任何购买ISIL石油的人都应该明白，我们正在加紧辨别他们的身份，我们也有阻止他们的手段，”Cohen称。
美国的制裁措施阻止个人及公司进入美国的金融体系，全球银行通常也会跟进对涉嫌与美国的敌人有来往的人和组织采取类似措施。
美国还将寻求破坏ISIL的其它募集资金的活动，包括其绑架人质索要赎金的活动。估计今年ISIL通过此类行动获取了2千万美元。
“如果我们想要保护本国公民，并避免(给敌人)支付资金，那么每个国家都必须采取不付赎金的政策，”Cohen说道。(完)
编译：王琛 发稿：王燕焜
根据路透对交易数据的分析以及10个行业消息来源，伦敦指标银价受到不可预测的波动影响，有可能损害其可信度，并导致伦敦金银市场协会(LBMA)挑选新运营商的努力变得复杂。（完） (编译 王洋/高琦 审校 于春红/张明钧)
路透新加坡4月28日 - 油价周五上涨，但料将连续第二周录得跌幅，因市场担心由石油输出国组织(OPEC)领衔的减产未能明显收紧市场供应。
路透台北4月28日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超32.78亿台 币，连六个交易日买超共计361.93亿台币。 三大法人今日合计买超25.08亿台币，上交易日修正后为买超27.70亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/28 +32.78 +25.08 4/27 +36.40 +27.70r 4/26 +111.53r +115.67r 4/25 +130.72 +143.32r 4/24 +25.32 +21.14r 4/21 +25.17 +25.48r 4/20 -5.84 -14.16r 4/19 -109.6