美国威胁将制裁购买伊斯兰国武装石油的行为

(本文由路透中文网编译提供)

路透10月24日 - 奥巴马政府周四威胁称，将对从“伊斯兰国”(ISIL)处购买石油的任何行为加以制裁。ISIL日产价值百万美元的石油，为其武装行动筹集资金。

ISIL夺取了伊拉克和叙利亚的大片地区，美国财政部副部长David Cohen表示，若不阻止其攻势，美国及盟国将受到威胁。

“除了一些由国家资助的恐怖组织，ISIL或许是我们目前面对的财力最强的恐怖组织，”Cohen说道。

Cohen称，ISIL通过出售石油、索要赎金、勒索财物及其它犯罪行为，加上富人捐赠，每月可筹得数千万美元的资金。

他表示，原油是ISIL的一项非常重要的资金来源。ISIL进入叙利亚和伊拉克的原油黑市，他们对部分原油进行精炼并卖给走私商，这些走私商又将石油贩卖到土耳其及伊拉克库尔德地区。

“中间商、贸易商、精炼厂、运输公司以及其他任何购买ISIL石油的人都应该明白，我们正在加紧辨别他们的身份，我们也有阻止他们的手段，”Cohen称。

美国的制裁措施阻止个人及公司进入美国的金融体系，全球银行通常也会跟进对涉嫌与美国的敌人有来往的人和组织采取类似措施。

美国还将寻求破坏ISIL的其它募集资金的活动，包括其绑架人质索要赎金的活动。估计今年ISIL通过此类行动获取了2千万美元。

“如果我们想要保护本国公民，并避免(给敌人)支付资金，那么每个国家都必须采取不付赎金的政策，”Cohen说道。(完)