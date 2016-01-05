土耳其呼吁沙特和伊朗停止相互威胁 重回外交辞令

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透安卡拉1月5日 - 土耳其外交部周二对沙特阿拉伯和伊朗之间持续加剧的紧张关系表示关切，呼吁两国保持冷静，恢复使用外交语言。
“土耳其呼吁停止威胁，重回外交辞令，并敦促双方保持慎重，”土耳其外交部在声明中称。
沙特周日切断了同伊朗的所有关系，之前沙特处决了知名什叶派教士尼姆尔（Nimr al-Nimr）。沙特表示，只有伊朗停止干涉他国事务，自己才会与伊朗恢复关系。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。