土耳其呼吁沙特和伊朗停止相互威胁 重回外交辞令

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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(本文由路透中文网编译提供)
路透安卡拉1月5日 - 土耳其外交部周二对沙特阿拉伯和伊朗之间持续加剧的紧张关系表示关切，呼吁两国保持冷静，恢复使用外交语言。
“土耳其呼吁停止威胁，重回外交辞令，并敦促双方保持慎重，”土耳其外交部在声明中称。
沙特周日切断了同伊朗的所有关系，之前沙特处决了知名什叶派教士尼姆尔（Nimr al-Nimr）。沙特表示，只有伊朗停止干涉他国事务，自己才会与伊朗恢复关系。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。