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亚洲 | 2016年 1月 5日 星期二 18:21 BJT

土耳其呼吁沙特和伊朗停止相互威胁 重回外交辞令

(本文由路透中文网编译提供)

路透安卡拉1月5日 - 土耳其外交部周二对沙特阿拉伯和伊朗之间持续加剧的紧张关系表示关切，呼吁两国保持冷静，恢复使用外交语言。

“土耳其呼吁停止威胁，重回外交辞令，并敦促双方保持慎重，”土耳其外交部在声明中称。

沙特周日切断了同伊朗的所有关系，之前沙特处决了知名什叶派教士尼姆尔（Nimr al-Nimr）。沙特表示，只有伊朗停止干涉他国事务，自己才会与伊朗恢复关系。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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