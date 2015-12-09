专访：澳大利亚与东南亚必须“加倍努力” 防止巴黎式恐袭在该地区上演

路透新加坡12月9日 - 澳大利亚司法部长迈克尔·基南周三称，澳大利亚和东南亚必须加强情报共享，以确保巴黎式恐袭不在该地区上演。

印尼有数百名“伊斯兰国”同情者据信已前往叙利亚和伊拉克作战，还有一些马来西亚人和新加坡人也前往。马来西亚政府称，一旦这些人回国，东南亚将面临遭袭击的风险。

“包括澳大利亚在内，该地区所有国家的国家安全形势已明显恶化，这一事实意味着我们必须加倍努力，”基南在新加坡接受路透采访表示。基南也是协助澳大利亚总理处理反恐事务部长。

“伊斯兰国”宣称为巴黎恐袭案负责。巴黎恐袭案遇难人数达130人，是二战以后法国遭遇的最致命袭击。

基南也谴责了美国共和党总统参选人特朗普在加州枪击案后呼吁禁止所有穆斯林入境美国的言论。

“那是完全错误的回应，”基南说道。“看看东南亚，我们看到的是一个好榜样，由此可知道我们并没有与某个特定的宗教处于战争状态。我们也无需针对澳大利亚或者世界任何其他地方的穆斯林。”

下周是澳大利亚悉尼咖啡馆人质劫持事件一周年。去年12月15日，一名同情伊斯兰激进分子的枪手闯入悉尼市中心一家咖啡馆，劫持店内人员。在澳警方冲进该咖啡馆的激战中，枪手与两名人质死亡。（完）