专访：澳大利亚与东南亚必须“加倍努力”，防止巴黎式恐袭在该地区上演

标题新闻：喜力(Heineken/海尼根)确认正在协商收购麒麟控股巴西事业，尚不确定能否达成协议
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(本文由路透中文网编译提供)
路透新加坡12月9日 - 澳大利亚司法部长迈克尔·基南周三称，澳大利亚和东南亚必须加强情报共享，以确保巴黎式恐袭不在该地区上演。
印尼有数百名“伊斯兰国”同情者据信已前往叙利亚和伊拉克作战，还有一些马来西亚人和新加坡人也前往。马来西亚政府称，一旦这些人回国，东南亚将面临遭袭击的风险。
“包括澳大利亚在内，该地区所有国家的国家安全形势已明显恶化，这一事实意味着我们必须加倍努力，”基南在新加坡接受路透采访表示。基南也是协助澳大利亚总理处理反恐事务部长。
“伊斯兰国”宣称为巴黎恐袭案负责。巴黎恐袭案遇难人数达130人，是二战以后法国遭遇的最致命袭击。
基南也谴责了美国共和党总统参选人特朗普在加州枪击案后呼吁禁止所有穆斯林入境美国的言论。
“那是完全错误的回应，”基南说道。“看看东南亚，我们看到的是一个好榜样，由此可知道我们并没有与某个特定的宗教处于战争状态。我们也无需针对澳大利亚或者世界任何其他地方的穆斯林。”
下周是澳大利亚悉尼咖啡馆人质劫持事件一周年。去年12月15日，一名同情伊斯兰激进分子的枪手闯入悉尼市中心一家咖啡馆，劫持店内人员。在澳警方冲进该咖啡馆的激战中，枪手与两名人质死亡。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(23日) * 标售金额：暂定金额300亿台币 * 预测区间：0.345-0.380% * 受访机构：六家 路透台北1月20日 - 台湾财政部将于下周一(23日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，随着农历年关进入倒数，各大行库为支应春节换新钞所需，目前市场资金虽仍充裕但已不像先前 宽松；预估下周一标售的91天期国库券决标贴现率在0.345-0.380%。 为因应国库调度需求，财政部加发1期国库券，并委托中央银行标售，金额暂定300亿元，期限为91天期， 将于24日发行，到期日为4月25日。 路透调查六家金融机构，包括五家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.31-0.3 8%。 以下为各银行的看法重点分析： --八大银行春节换新钞20日开步走，市场资金不像前几天宽松，短率均往上走，本期利率可望拉升。 --农历春节前各银行都要留现金，加上市场资金不是很松，预估这次利率
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。