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时事要闻 | 2017年 4月 7日 星期五 10:16 BJT

美军巡航导弹打击了叙利亚飞机、机场跑道和加油站

路透华盛顿4月6日 - 美国一位官员表示，美军发射的巡航导弹针对叙利亚飞机、机场跑道和加油站实施了打击，并称巡航导弹击中目标是在周五0045GMT。

此次军事打击是美国总统特朗普对叙利亚毒气袭击事件的回应。美国政府已就该事件谴责叙利亚总统阿萨德。(完)

(编译 杜明霞；审校 郑茵)

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