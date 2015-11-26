叙政府军消息人士称叙反抗武装大量使用美制反坦克导弹

香港前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首 冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透贝鲁特11月25日（记者 Tom Perry） - 叙利亚政府军消息人士称，叙利亚反抗武装近几周大量使用美国制造的陶式（TOW）反坦克导弹，这些武器对战事产生影响。据称，这些导弹由沙特支付款项，经由土耳其保障供应。
陶式导弹是叙利亚反抗武装手中最有攻击力的武器。自俄罗斯9月30日在叙利亚实施空袭以来，这种武器被发现更频繁地用于行动中。
有画面显示，一反抗武装周二用反坦克导弹摧毁了一架在叙利亚着陆的俄罗斯直升机。
前述消息人士表示反坦克武器对战事产生了影响，但淡化其对大局的影响，称政府军正取得进展。
“在战争中，明显可以看到恐怖分子有了更多的美制反装甲陶式武器。他们开始大量使用这种武器。”该消息人士称。叙利亚政府将与其作战的所有反抗武装均称为恐怖分子。
“陶式武器当然会影响到装甲部队。这是有名的美国武器，其效果众所周知：可有效对付装甲车。”该消息人士称，“他们大量使用该武器，这表明他们能得到这种武器。”
该消息人士称，10月末以来注意到反抗武装的反坦克导弹供给增加。
“出资的一方是沙特，保障供应的一方是土耳其。”该消息人士称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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