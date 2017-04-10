阿萨德盟友称美国袭击叙利亚空军基地的行为越过“红线”

路透安曼4月9日 - 由俄罗斯、伊朗军队以及支持叙利亚总统阿萨德武装部队组成的联合指挥中心周日称，美国周五打击叙利亚一处空军基地跨越了“红线”，若有任何新的攻击行为，它将予以回应，并增加对盟友的支持。

美国周五向叙利亚一空军基地发射了数十枚巡航导弹，声称该基地此前发动了一起致命的化学武器袭击。此举使得美国在叙利亚问题中扮演的角色分量升级，也招来包括俄罗斯和伊朗在内的阿萨德盟友的批评。

“美国攻击叙利亚的所作所为越过了红线。从现在起，对于任何攻击者，或者不管是谁有突破红线的行为，我们都会给予激烈回应，美国知道我们有能力做出强势回应，”联合指挥中心通过媒体Ilam al Harbi发布的声明称。

美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)指责俄罗斯未落实2013年达成的销毁叙利亚化学武器的协议。

他表示，美国希望俄罗斯重新考虑与阿萨德的联盟，对叙利亚采取更强硬的立场。

克里姆林宫周日表示，俄罗斯总统普京和伊朗总统哈桑·鲁哈尼(Hassan Rouhani)通电话，指出美国对叙利亚采取侵略行动是不可接受的，是违反国际法的。

克里姆林宫在网站上发布的声明指出，两位领导人(普京和鲁哈尼)要求针对叙利亚化学武器事件展开客观的调查，而且他们准备深化合作打击恐怖主义。(完)