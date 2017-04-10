阿萨德盟友称美国袭击叙利亚空军基地的行为越过“红线”

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透安曼4月9日 - 由俄罗斯、伊朗军队以及支持叙利亚总统阿萨德武装部队组成的联合指挥中心周日称，美国周五打击叙利亚一处空军基地跨越了“红线”，若有任何新的攻击行为，它将予以回应，并增加对盟友的支持。
美国周五向叙利亚一空军基地发射了数十枚巡航导弹，声称该基地此前发动了一起致命的化学武器袭击。此举使得美国在叙利亚问题中扮演的角色分量升级，也招来包括俄罗斯和伊朗在内的阿萨德盟友的批评。
“美国攻击叙利亚的所作所为越过了红线。从现在起，对于任何攻击者，或者不管是谁有突破红线的行为，我们都会给予激烈回应，美国知道我们有能力做出强势回应，”联合指挥中心通过媒体Ilam al Harbi发布的声明称。
美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)指责俄罗斯未落实2013年达成的销毁叙利亚化学武器的协议。
他表示，美国希望俄罗斯重新考虑与阿萨德的联盟，对叙利亚采取更强硬的立场。
克里姆林宫周日表示，俄罗斯总统普京和伊朗总统哈桑·鲁哈尼(Hassan Rouhani)通电话，指出美国对叙利亚采取侵略行动是不可接受的，是违反国际法的。
克里姆林宫在网站上发布的声明指出，两位领导人(普京和鲁哈尼)要求针对叙利亚化学武器事件展开客观的调查，而且他们准备深化合作打击恐怖主义。(完)
(编译 白云/杜明霞；审校 徐文焰/李爽)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)