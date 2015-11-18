阿萨德称除非法国改变政策 否则不会与法国共享情报

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透巴黎11月17日 - 叙利亚总统阿萨德接受法国杂志《现实价值》（Valeurs Actuelles）采访时称，除非法国改变政策，否则叙利亚不会与法国共享情报信息。
“如果法国政府并非认真打击恐怖主义，那我们不会浪费时间与支持恐怖主义的国家、政府或机构合作。”阿萨德称。此次采访是在周五巴黎遭遇恐怖袭击事件后次日进行的。
阿萨德重申，他已准备好加入打击恐怖主义的国际联盟，并称叙利亚的未来应由叙利亚人民通过选举决定。
法国已经呼吁组成国际联盟打击“伊斯兰国”，“伊斯兰国”宣称对巴黎袭击事件负责。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。