阿萨德称除非法国改变政策 否则不会与法国共享情报

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎11月17日 - 叙利亚总统阿萨德接受法国杂志《现实价值》（Valeurs Actuelles）采访时称，除非法国改变政策，否则叙利亚不会与法国共享情报信息。
“如果法国政府并非认真打击恐怖主义，那我们不会浪费时间与支持恐怖主义的国家、政府或机构合作。”阿萨德称。此次采访是在周五巴黎遭遇恐怖袭击事件后次日进行的。
阿萨德重申，他已准备好加入打击恐怖主义的国际联盟，并称叙利亚的未来应由叙利亚人民通过选举决定。
法国已经呼吁组成国际联盟打击“伊斯兰国”，“伊斯兰国”宣称对巴黎袭击事件负责。(完)
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”