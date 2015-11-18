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亚洲 | 2015年 11月 18日 星期三 09:47 BJT

阿萨德称除非法国改变政策 否则不会与法国共享情报

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎11月17日 - 叙利亚总统阿萨德接受法国杂志《现实价值》（Valeurs Actuelles）采访时称，除非法国改变政策，否则叙利亚不会与法国共享情报信息。

“如果法国政府并非认真打击恐怖主义，那我们不会浪费时间与支持恐怖主义的国家、政府或机构合作。”阿萨德称。此次采访是在周五巴黎遭遇恐怖袭击事件后次日进行的。

阿萨德重申，他已准备好加入打击恐怖主义的国际联盟，并称叙利亚的未来应由叙利亚人民通过选举决定。

法国已经呼吁组成国际联盟打击“伊斯兰国”，“伊斯兰国”宣称对巴黎袭击事件负责。(完)

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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