阿萨德称除非法国改变政策 否则不会与法国共享情报

路透巴黎11月17日 - 叙利亚总统阿萨德接受法国杂志《现实价值》（Valeurs Actuelles）采访时称，除非法国改变政策，否则叙利亚不会与法国共享情报信息。

“如果法国政府并非认真打击恐怖主义，那我们不会浪费时间与支持恐怖主义的国家、政府或机构合作。”阿萨德称。此次采访是在周五巴黎遭遇恐怖袭击事件后次日进行的。