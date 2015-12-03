英国议会投票开绿灯 英军开始轰炸叙境内“伊斯兰国”目标

路透塞浦路斯阿克罗蒂里/伦敦12月3日（记者 Michele Kambas/Guy Faulconbridge） - 英国政府一位消息人士表示，在英国议会投票支持对叙利亚境内“伊斯兰国”目标进行轰炸后，英军轰炸机周四首次进行了此类轰炸。

该消息人士称，英军“狂风”轰炸机从塞浦路斯境内阿克罗蒂里空军基地起飞，对叙利亚境内的相关目标进行了攻击。这些轰炸机已返回基地。

这名要求匿名的消息人士表示：“在叙利亚上空进行了一轮攻击。”该消息人士并以国家安全为由，拒绝透露打击目标或参与轰炸的战机数量等具体信息。

塞浦路斯的一位路透目击者在一小时内看到四架战机两两同行离开该空军基地。之后看到两架返回。

经过10个多小时的激烈辩论，英国议会以397票赞成、223票反对通过对叙利亚境内“伊斯兰国”势力进行空袭的计划。

英国首相卡梅伦周三在对议会的讲话中表示，“狂风”GR4型轰炸机上配备的激光制导、高精确度的“硫磺石”( Brimstone)导弹可以打击“伊斯兰国”实际上的首都拉卡（Raqqa）和其石油贸易，有助于真正改变局势。（完）