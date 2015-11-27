卡梅伦称英国该加入打击“伊斯兰国”的空袭行动了

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透伦敦11月26日（记者 Elizabeth Piper/Kylie MacLellan） - 英国首相卡梅伦周四称，英国是时候加入打击叙利亚境内“伊斯兰国”的空袭行动了，因为英国不能“把自身安全转包给他国”。
面对西方国家干预伊拉克、阿富汗及利比亚并未给当地带来稳定，许多英国民众对本国卷入中东的又一场战争持谨慎态度。
但在“伊斯兰国”宣称为巴黎恐怖袭击事件负责后，一些曾不愿在中东发起更多军事行动的英国议员目前认为，有必要防范英国遭到此类袭击。
英国议会在2013年投票否决了卡梅伦政府希望对阿萨德的武装力量实施空中打击的提案。卡梅伦若想就军事行动赢得议会支持，就必须游说一些持谨慎态度的议员支持他。
“解决了叙利亚冲突后再应对‘伊斯兰国’，我们对此等不起。”卡梅伦在回复议会外交事务委员会的信函中写道。该委员会曾称，没有击败“伊斯兰国”的策略，进行空袭的政策则“缺乏条理”。
“对于英国而言，把自身安全转包给他国，期望他国的飞行人员承担打击‘伊斯兰国’的负担和风险来阻止英国的恐怖主义，这是错误的。”卡梅伦说道。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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