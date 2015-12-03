英国议会表决支持对叙利亚境内“伊斯兰国”实施空袭

路透伦敦12月2日（Elizabeth Piper/Kylie MacLellan） - 英国议会周三表决通过对叙利亚境内的“伊斯兰国”目标实施空袭。英国首相卡梅伦主张英国应加入摧毁“伊斯兰国”，称其正“谋划杀害我们”。

经过逾10个小时的激烈辩论，议会以397票对223票的投票结果支持空袭。英国皇家空军“狂风”GR4轰炸机可能几小时后就会从位于塞浦路斯的空军基地起飞，执行任务。

英国在国际舞台的影响力下降之际，此次在议会的胜利将使得卡梅伦有机会重塑英国在全球事务中的地位。他之前呼吁议员们不要在法国等盟友有需要时置之不理。

“正因为下议院作出的决定，英国变得更安全了。”英国外交大臣哈蒙德对Sky News说道。

很多英国选民担心英国被拖入中东地区的又一场战争。一些选民认为西方当初对伊拉克和利比亚实施的干预是失败的，给整个地区留下了动荡的局势。英国议会外面的反战抗议者对表决结果大声表示不满。

卡梅伦称，已持续四年多的叙利亚内战无法单凭军事行动解决，但空袭行动将重创“伊斯兰国”武装。

德国议会预计将在周五进行表决，料将支持加入打击“伊斯兰国”的行动，不过德国仅会为空袭行动提供军事支持，而非实际参与到打击行动中。（完）