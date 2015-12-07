阿萨德称英国在叙利亚的轰炸行动将失败

路透伦敦12月6日 - 叙利亚总统阿萨德接受英国《星期日泰晤士报》采访时嘲讽英国首相卡梅伦在叙利亚的策略，称英国对“伊斯兰国”的空袭行动将无法击败该组织。

英国议会周三表决支持对叙利亚境内的“伊斯兰国”目标进行轰炸。几小时后，英国皇家空军便对一些油田进行了袭击。卡梅伦政府称，这些油田被用来向在西方国家的袭击提供资金。

阿萨德称，卡梅伦的策略会令形势恶化，而非改善。采访是在英国议会投票表决前进行的。

“他们会再次失败。”阿萨德称。“不能切掉部分肿瘤，而是得完全切除。此类行动就如同只切掉部分肿瘤，这会令它以更快的速度在身体里扩散。”

卡梅伦曾称，叙利亚有7万西方支持的、对政治解决叙利亚问题持开放态度的反对力量，他们会从被空袭削弱的圣战分子手中夺回领土。阿萨德对此说法亦表示嘲讽。

“这是卡梅伦长篇经典闹剧的最新一集……他们在哪儿？他说的7万温和派力量在哪儿？没有这样的7万人力量，7,000都没有。”（完）