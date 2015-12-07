阿萨德称英国在叙利亚的轰炸行动将失败

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透伦敦12月6日 - 叙利亚总统阿萨德接受英国《星期日泰晤士报》采访时嘲讽英国首相卡梅伦在叙利亚的策略，称英国对“伊斯兰国”的空袭行动将无法击败该组织。
英国议会周三表决支持对叙利亚境内的“伊斯兰国”目标进行轰炸。几小时后，英国皇家空军便对一些油田进行了袭击。卡梅伦政府称，这些油田被用来向在西方国家的袭击提供资金。
阿萨德称，卡梅伦的策略会令形势恶化，而非改善。采访是在英国议会投票表决前进行的。
“他们会再次失败。”阿萨德称。“不能切掉部分肿瘤，而是得完全切除。此类行动就如同只切掉部分肿瘤，这会令它以更快的速度在身体里扩散。”
卡梅伦曾称，叙利亚有7万西方支持的、对政治解决叙利亚问题持开放态度的反对力量，他们会从被空袭削弱的圣战分子手中夺回领土。阿萨德对此说法亦表示嘲讽。
“这是卡梅伦长篇经典闹剧的最新一集……他们在哪儿？他说的7万温和派力量在哪儿？没有这样的7万人力量，7,000都没有。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。