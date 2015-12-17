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时事要闻 | 2015年 12月 17日 星期四 10:23 BJT

英外交大臣称俄在叙利亚多数空袭行动针对叙反对派而非“伊斯兰国”

路透伦敦12月16日 - 英国外交大臣哈蒙德（Philip Hammond）周三称，俄罗斯在叙利亚实施的多数空袭行动仍针对叙利亚反对派武装，而非“伊斯兰国”，这是不可接受的。

哈蒙德在英国国会表示：“俄罗斯的做法是在削弱（叙利亚）反对派，反而有利于他们宣称要打击的‘伊斯兰国’。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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