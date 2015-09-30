卡梅伦称阿萨德可在叙利亚过渡期掌权

路透伦敦9月29日 - 英国首相卡梅伦周二称，英国将支持叙利亚总统阿萨德在该国过渡期继续掌权，但阿萨德不能长期执政。

“美国认为叙利亚需要过渡期，我对此表示认同，但很明确的一点是，过渡期结束后，阿萨德不能是叙利亚的领导人，”卡梅伦对CBS称。

“这是行不通的，因为如果那家伙继续掌权，那就不能击败‘伊斯兰国’，”卡梅伦称。“阿萨德是为‘伊斯兰国’进行招募的人员之一。”

美国和俄罗斯已经就寻找外交途径结束叙利亚内战达成共识，但两国在阿萨德是否应当继续掌权的关键问题上存在分歧。

“到目前为止，问题是俄罗斯和伊朗一直不能考虑没有阿萨德的叙利亚的最终状态。”卡梅伦还称，他会与任何国家合作以击败“伊斯兰国”。

“最终，不管我们可能会有多大分歧，不论是与伊朗还是与俄罗斯，这两个国家对在叙利亚发生的事情都有影响力，我们需要让他们相信，拥有不同领导人的全新叙利亚不一定会与他们的利益不符，但这样的国家将有助于根除‘伊斯兰国’。”（完）