卡梅伦称阿萨德可在叙利亚过渡期掌权

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透伦敦9月29日 - 英国首相卡梅伦周二称，英国将支持叙利亚总统阿萨德在该国过渡期继续掌权，但阿萨德不能长期执政。
“美国认为叙利亚需要过渡期，我对此表示认同，但很明确的一点是，过渡期结束后，阿萨德不能是叙利亚的领导人，”卡梅伦对CBS称。
“这是行不通的，因为如果那家伙继续掌权，那就不能击败‘伊斯兰国’，”卡梅伦称。“阿萨德是为‘伊斯兰国’进行招募的人员之一。”
美国和俄罗斯已经就寻找外交途径结束叙利亚内战达成共识，但两国在阿萨德是否应当继续掌权的关键问题上存在分歧。
“到目前为止，问题是俄罗斯和伊朗一直不能考虑没有阿萨德的叙利亚的最终状态。”卡梅伦还称，他会与任何国家合作以击败“伊斯兰国”。
“最终，不管我们可能会有多大分歧，不论是与伊朗还是与俄罗斯，这两个国家对在叙利亚发生的事情都有影响力，我们需要让他们相信，拥有不同领导人的全新叙利亚不一定会与他们的利益不符，但这样的国家将有助于根除‘伊斯兰国’。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。