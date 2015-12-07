阿萨德称英国在叙利亚的轰炸行动将失败

中国金融：将推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设--央行
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦12月6日 - 叙利亚总统阿萨德接受英国《星期日泰晤士报》采访时嘲讽英国首相卡梅伦在叙利亚的策略，称英国对“伊斯兰国”的空袭行动将无法击败该组织。
英国议会周三表决支持对叙利亚境内的“伊斯兰国”目标进行轰炸。几小时后，英国皇家空军便对一些油田进行了袭击。卡梅伦政府称，这些油田被用来向在西方国家的袭击提供资金。
阿萨德称，卡梅伦的策略会令形势恶化，而非改善。采访是在英国议会投票表决前进行的。
“他们会再次失败。”阿萨德称。“不能切掉部分肿瘤，而是得完全切除。此类行动就如同只切掉部分肿瘤，这会令它以更快的速度在身体里扩散。”
卡梅伦曾称，叙利亚有7万西方支持的、对政治解决叙利亚问题持开放态度的反对力量，他们会从被空袭削弱的圣战分子手中夺回领土。阿萨德对此说法亦表示嘲讽。
“这是卡梅伦长篇经典闹剧的最新一集……他们在哪儿？他说的7万温和派力量在哪儿？没有这样的7万人力量，7,000都没有。”(完)
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
以下为路透中文新闻为您整理的1月16日-20日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。 公开市场操作: --随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对五大行阶段性“定向定时”降准一个百分点，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂。