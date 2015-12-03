英国轰炸机对叙利亚境内油田目标进行了轰炸--英国防大臣

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透伦敦12月3日 - 英国国防大臣法伦（Michael Fallon）称，在英国议会投票支持对叙利亚境内“伊斯兰国”目标进行轰炸数小时后，英国轰炸机周四凌晨轰炸了叙利亚东部的油田。
“我昨日批准了对奥马尔油田和油井的一系列目标进行轰炸……‘狂风’轰炸机成功攻击了这些目标，”法伦对BBC表示。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。