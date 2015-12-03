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时事要闻 | 2015年 12月 3日 星期四 17:00 BJT

英国轰炸机对叙利亚境内油田目标进行了轰炸--英国防大臣

路透伦敦12月3日 - 英国国防大臣法伦（Michael Fallon）称，在英国议会投票支持对叙利亚境内“伊斯兰国”目标进行轰炸数小时后，英国轰炸机周四凌晨轰炸了叙利亚东部的油田。

“我昨日批准了对奥马尔油田和油井的一系列目标进行轰炸……‘狂风’轰炸机成功攻击了这些目标，”法伦对BBC表示。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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