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时事要闻 | 2015年 12月 3日 星期四 10:12 BJT

卡梅伦称对“伊斯兰国”实施空袭不会加大英国遭袭击的风险

路透伦敦12月2日 - 英国首相卡梅伦周三在议会称，对叙利亚境内的“伊斯兰国”实施空袭，不会加大英国遭激进分子袭击的风险。

他说：“在‘伊斯兰国’目标清单中，英国本来就已排在前面。如果未来数周或数月英国遭到了袭击，就会有人说，是由于我们实施空袭，才会发生这样的事。”

“我认为并非如此。过去这一年中，‘伊斯兰国’一直试图袭击我们。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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