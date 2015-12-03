卡梅伦称对“伊斯兰国”实施空袭不会加大英国遭袭击的风险

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透伦敦12月2日 - 英国首相卡梅伦周三在议会称，对叙利亚境内的“伊斯兰国”实施空袭，不会加大英国遭激进分子袭击的风险。
他说：“在‘伊斯兰国’目标清单中，英国本来就已排在前面。如果未来数周或数月英国遭到了袭击，就会有人说，是由于我们实施空袭，才会发生这样的事。”
“我认为并非如此。过去这一年中，‘伊斯兰国’一直试图袭击我们。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。