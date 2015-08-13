经土耳其与伊朗斡旋 叙利亚两战区停火48小时

路透贝鲁特8月12日 （记者 Mariam Karouny/Tom Perry） - 经土耳其和伊朗罕见进行调停后，叙利亚冲突各方周三宣布在两个前线地区进行48小时的停火。

这次的停火令反抗力量与叙利亚政府军及其盟友黎巴嫩真主党在反抗力量占据的Zabadani镇及伊德利卜省两个什叶派穆斯林村庄的战事暂停。

这两个地区为冲突双方相互猛攻的各自据点。熟悉谈判的消息人士称，停火可能会延长，以便为继续进行的旨在撤离平民和战斗人员的谈判提供时间。

三名接近叙利亚政府的官员称，这次停火是土耳其和伊朗调停的结果。土耳其是叙利亚反抗力量的支持者，伊朗的支持对叙利亚总统阿萨德继续执政至关重要。

这显示该地区为结束叙利亚冲突外交僵局在进行新的努力。

在四年的外交努力没有取得进展的情况下，支持阿萨德的国家和支持叙利亚反抗力量的国家悄然进行谈判，寻求结束叙利亚冲突以及应对共同威胁“伊斯兰国”的办法。但阿萨德的命运对新的外交努力而言仍是一大障碍。

伊朗外长扎里夫周三抵达大马士革，与阿萨德进行了会面。预计他将为叙利亚商讨新的和平方案。

来自冲突双方的消息人士周三早些时候对路透称，停火始于上午6点（0300 GMT），谈判将会继续。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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