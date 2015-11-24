美国官员称在叙利亚战场使用化学武器已经“很常见”

路透阿姆斯特丹11月23日（记者 Anthony Deutsch） - 一名美国官员周一称，叙利亚战场最近发生的氯气和芥子气攻击表明，在叙利亚内战中使用化学武器已经变得很常见。

禁止化学武器组织10月29日发布一份秘密报告，这是自两年前叙利亚政府同意销毁其化学武器库存以来，首次从官方角度证实叙利亚内战中动用了芥子气。

该组织没有具体说明内战各方中哪一方使用了化学武器，外交消息人士称，今年8月“伊斯兰国”武装和叙反对派武装在Marea的战斗、以及叙利亚政府军在反对派力量控制地区的交战中都使用了化学武器。

外交消息人士称，这令人担心“伊斯兰国”可能已经获得了自制化学武器的能力，或者这些化武来自之前未曾公开的库存。

“令人悲痛的事实是，在叙利亚内战中化学武器的使用正在变得司空见惯，”在禁止化学武器组织执委会特别会议上代表美国的Rafael Foley说道。路透收到了他的讲话稿。

“当前没有比连续使用这种武器来戕害叙利亚人民更能威胁到禁止化武公约和反对化武的国际准则的活动了。”

Foley称，报告显示“叙利亚当局继续对本国人民使用化学武器，尽管其负有履行禁止化学武器公约的义务。”（完）