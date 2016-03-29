中国政府任命叙利亚问题特使

韩国法院驳回检方拘捕李在镕的请求 称目前无此必要
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透北京3月29日 - 中国外交部发言人洪磊在3月29日的例行记者会上宣布，中国政府已于日前批准任命解晓岩出任叙利亚问题特使。
洪磊称，中方作为安理会常任理事国，一直为推动叙问题妥善解决发挥积极的建设性作用。中方主张政治解决是叙问题的唯一出路，联合国应为叙问题解决发挥主导作用。
洪磊称，中方支持联合国秘书长叙问题特使德米斯图拉的促和努力，提出中方有关解决叙问题的思路和举措，并积极向叙及其周边国家提供人道主义援助。
洪磊称，中方任命叙问题特使，目的就是要更好地发挥劝和促谈作用，更加积极地贡献中国智慧和方案，更加有效地加强同有关各方沟通协调，为推动叙问题最终妥善解决继续发挥建设性作用。
据洪磊介绍，解晓岩特使是资深外交官，经验丰富，曾任中国驻伊朗大使、驻埃塞俄比亚大使兼驻非盟代表，熟悉中东事务。（完）
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。