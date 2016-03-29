中国政府任命叙利亚问题特使

路透北京3月29日 - 中国外交部发言人洪磊在3月29日的例行记者会上宣布，中国政府已于日前批准任命解晓岩出任叙利亚问题特使。

洪磊称，中方作为安理会常任理事国，一直为推动叙问题妥善解决发挥积极的建设性作用。中方主张政治解决是叙问题的唯一出路，联合国应为叙问题解决发挥主导作用。

洪磊称，中方支持联合国秘书长叙问题特使德米斯图拉的促和努力，提出中方有关解决叙问题的思路和举措，并积极向叙及其周边国家提供人道主义援助。

洪磊称，中方任命叙问题特使，目的就是要更好地发挥劝和促谈作用，更加积极地贡献中国智慧和方案，更加有效地加强同有关各方沟通协调，为推动叙问题最终妥善解决继续发挥建设性作用。