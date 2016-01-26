“伊斯兰国”称对叙利亚霍姆斯一检查站的袭击事件负责

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透贝鲁特1月26日 - “伊斯兰国”称对叙利亚政府控制的霍姆斯周二发生的自杀式袭击事件负责。这起袭击事件造成多人死亡。
“伊斯兰国”在网络上发布的声明称，该组织一名武装分子将装有炸药的汽车开到Zahraa的安全检查站，并引爆炸药，至少30人丧生。
叙利亚国有媒体称，22人死于这次袭击，另有100余人受伤。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。