版本:
中国
时事要闻 | 2016年 1月 26日 星期二 18:11 BJT

“伊斯兰国”称对叙利亚霍姆斯一检查站的袭击事件负责

路透贝鲁特1月26日 - “伊斯兰国”称对叙利亚政府控制的霍姆斯周二发生的自杀式袭击事件负责。这起袭击事件造成多人死亡。

“伊斯兰国”在网络上发布的声明称，该组织一名武装分子将装有炸药的汽车开到Zahraa的安全检查站，并引爆炸药，至少30人丧生。

叙利亚国有媒体称，22人死于这次袭击，另有100余人受伤。（完）

编译：王凤昌 发稿：王琛

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐