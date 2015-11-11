独家：俄罗斯将提议叙利亚启动为期18个月的改革进程--文件

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透11月10日 - 路透周二获悉的一份文件草案显示，俄罗斯希望叙利亚政府和反对派同意启动长达18个月的宪法改革进程，而后提前举行总统选举。
这份由俄罗斯起草的提案不排除叙利亚总统阿萨德参加选举的可能性，而反对阿萨德的人士称，叙利亚想要实现和平，就不能让阿萨德参加选举。本周将举行叙利亚问题第二次国际会谈。
“叙利亚人民选出的总统将兼具武装部队总司令的职能，并拥有对特勤和外交政策的控制权。”文件称。
俄罗斯外交部发言人Maria Zakharova否认俄罗斯正为本周的国际会谈准备任何文件，称“这个信息不符合事实”。
前述文件草案称，叙利亚各方在联合国将来组织的会议上应就启动宪法改革进程达成一致，但改革进程不会由阿萨德主持，而是由各方一致认可的人选主持。
鉴于西方对阿萨德的立场，俄罗斯的提案可能遭遇强大阻力。
“在这个国家经历了残酷内战导致25-30万人丧生后，怎么可能在不消除内战根源的情况下实现和平？”英国外交大臣哈蒙德周一说。
“我们认为，除非我们明确了阿萨德何时下台，否则就不可能将（叙利亚）反对派引入这种政治进程并达成有效的停火协议。”他在联合国对记者表示。
西方外交官称，那些反对阿萨德的国家很难认可俄罗斯的这份草案。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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