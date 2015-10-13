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时事要闻 | 2015年 10月 13日 星期二 17:47 BJT

俄驻叙利亚大使遭炮弹袭击 尚无伤亡报导

路透大马士革10月13日 - 俄罗斯驻叙利亚大马士革大使馆周二遭到两枚炮弹袭击，但目前尚未有人员伤亡或者建筑受损的报导。

一名目击者称，两枚炮弹似乎都落在了俄罗斯大使馆附近的一个公园。另一名目击者称，其中一枚炮弹落入了使馆内，但没有击中使馆建筑。

俄罗斯国际文传电讯社称，两枚火箭落入了使馆院内。该电讯社援引使馆的一名外交官称，未有使馆人员受伤。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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