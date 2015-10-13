俄驻叙利亚大使遭炮弹袭击 尚无伤亡报导

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透大马士革10月13日 - 俄罗斯驻叙利亚大马士革大使馆周二遭到两枚炮弹袭击，但目前尚未有人员伤亡或者建筑受损的报导。
一名目击者称，两枚炮弹似乎都落在了俄罗斯大使馆附近的一个公园。另一名目击者称，其中一枚炮弹落入了使馆内，但没有击中使馆建筑。
俄罗斯国际文传电讯社称，两枚火箭落入了使馆院内。该电讯社援引使馆的一名外交官称，未有使馆人员受伤。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。