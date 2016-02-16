莫盖里尼称未见新冷战迹象 敦促各方遵守叙停战协议

路透布鲁塞尔2月15日 - 欧盟外交和安全政策高级代表莫盖里尼周一称，她未见俄罗斯所说的新冷战迹象。俄总理梅德韦杰夫日前警告称俄罗斯与西方的紧张关系在日益加剧。

当被问及对梅德韦杰夫的言论有何看法时，莫盖里尼前说：“我并未看到最近出现冷战气象。”她稍后将在布鲁塞尔与欧盟成员国外长举行会议。

在慕尼黑召开的年度安全大会上，梅德韦杰夫周末称俄罗斯与西方国家“陷入新冷战”。

在此之前，卷入叙利亚冲突的各大国同意“停战”，使人道主义援助得以运抵叙利亚。

莫盖里尼呼吁协议所有各方遵守各自的承诺。但是俄罗斯支持的叙政府军及其盟友在阿勒颇实施的进攻尚未停止。（完）