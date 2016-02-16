莫盖里尼称未见新冷战迹象 敦促各方遵守叙停战协议

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透布鲁塞尔2月15日 - 欧盟外交和安全政策高级代表莫盖里尼周一称，她未见俄罗斯所说的新冷战迹象。俄总理梅德韦杰夫日前警告称俄罗斯与西方的紧张关系在日益加剧。
当被问及对梅德韦杰夫的言论有何看法时，莫盖里尼前说：“我并未看到最近出现冷战气象。”她稍后将在布鲁塞尔与欧盟成员国外长举行会议。
在慕尼黑召开的年度安全大会上，梅德韦杰夫周末称俄罗斯与西方国家“陷入新冷战”。
在此之前，卷入叙利亚冲突的各大国同意“停战”，使人道主义援助得以运抵叙利亚。
莫盖里尼呼吁协议所有各方遵守各自的承诺。但是俄罗斯支持的叙政府军及其盟友在阿勒颇实施的进攻尚未停止。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)