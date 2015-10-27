叙利亚自由军否认曾派代表访问过莫斯科

路透贝鲁特10月27日 - 叙利亚自由军的代表周二对路透称，该反对派组织没有派代表访问过莫斯科，否认俄罗斯媒体的报导。

“这样的说法是不准确的，”叙利亚自由军旗下第13师指挥官Ahmed al-Seoud说道。该师在叙利亚西部活动，该地区正遭受俄罗斯战斗机攻击。

叙利亚自由军旗下的Alwiyat Seif al-Sham在叙利亚南部活动，其发言人Abu Ghiath al-Shami称：“这种事根本没有发生。我们不可能同意前往莫斯科进行对话。我们不想要他们的帮助。我们与其他地区的朋友们进行了联络，没有人去。”

国际文传电讯社周二援引俄罗斯外交部官员Mikhail Bogdanov报导称，叙利亚自由军的代表曾数次访问莫斯科，包括本周。

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