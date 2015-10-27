叙利亚自由军否认曾派代表访问过莫斯科

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透贝鲁特10月27日 - 叙利亚自由军的代表周二对路透称，该反对派组织没有派代表访问过莫斯科，否认俄罗斯媒体的报导。
“这样的说法是不准确的，”叙利亚自由军旗下第13师指挥官Ahmed al-Seoud说道。该师在叙利亚西部活动，该地区正遭受俄罗斯战斗机攻击。
叙利亚自由军旗下的Alwiyat Seif al-Sham在叙利亚南部活动，其发言人Abu Ghiath al-Shami称：“这种事根本没有发生。我们不可能同意前往莫斯科进行对话。我们不想要他们的帮助。我们与其他地区的朋友们进行了联络，没有人去。”
国际文传电讯社周二援引俄罗斯外交部官员Mikhail Bogdanov报导称，叙利亚自由军的代表曾数次访问莫斯科，包括本周。
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编译：李富强 发稿：王燕焜
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。