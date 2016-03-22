叙利亚政府和谈代表拒绝讨论阿萨德的未来

路透日内瓦/贝鲁特3月21日 （记者 John Irish/Dominic Evans） - 日内瓦和谈叙利亚政府代表团负责人贾法里（Bashar Ja'afari）称，叙利亚总统阿萨德的未来命运与和谈无关。联合国叙利亚问题特使德米斯图拉（Staffan de Mistura）警告称，此事缺乏进展可能威胁到脆弱的叙利亚停火协定。

贾法里称，阿萨德的未来与和谈“没有关系”，并坚称反恐仍是叙利亚政府的首要任务。叙利亚和谈周一已进入第二周。

“我们谈判的职权范围与阿拉伯叙利亚共和国总统的命运没有任何关联，”被问及叙政府代表团是否愿意参加有关政治过渡的严肃谈判时，贾法里说道。

“此事已被排除在讨论范围之外。”

德米斯图拉回应称，叙政府代表团拒绝讨论此事可能导致叙利亚地面局势恶化。德米斯图拉此前称，政治过渡是“（叙利亚）所有问题的根源”。

“所有人或多或少都同意，停火协定仍然有效，”他说道。“人道主义援助活动同样也或多或少在进行。但若我们无法在政治过渡一事上取得进展，停火与人道主义援助活动都将无法持续。”

叙利亚反对派指责政府代表团，称后者拒绝讨论阿萨德的未来是浪费时间。“未取得任何进展，政府代表团在浪费时间，不可能继续这样等下去，”反对派高级谈判委员会（HNC）的发言人Salim al-Muslat表示。

有关阿萨德命运的争议是2012年与2014年联合国叙利亚和平努力失败的主要原因。叙利亚冲突已造成逾25万人丧生，并导致难民危机。（完）