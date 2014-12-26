叙利亚内战进入第四年 国家分化更趋严重

路透贝鲁特12月25日（记者 Alexander Dziadosz） - 叙利亚冲突已进入第四个年头，现在该国看起来越来越不像个国家，而更像是不同武装势力相互混战的战场。虽然叙利亚日益成为地区不安定因素，但外部力量越来越不愿意介入。

美国终于在今年介入到叙利亚战场中来，之前三年美国总统奥巴马一直在说阿萨德必须下台。但美国并不是十分情愿这么做，而是为了阻止邻国伊拉克境内的“伊斯兰国”武装人员的攻势，并没有挑战阿萨德。

叙利亚内战现在已造成超过20人死亡，数百万人流离失所，由于油价在12月突然大跌，叙利亚的分化可能会进一步加剧。新增的经济压力可能令任何派系都更难取得决定性优势。

世界大国称政治解决方案是唯一出路，可能是以阿萨德与其对手达成某种解决方案的形式进行，但这一努力尚未产生任何结果。

现在具体谁会成为未来解决方案的一方都变得模糊起来。反对阿萨德的最强武装力量主要是强硬派伊斯兰教徒，比如伊斯兰国和基地组织叙利亚分支“努斯拉阵线”（Nusra Front）。无论是阿萨德的支持者俄罗斯和伊朗，还是西方国家，都不喜欢他们。

许多分析人士称，西方大国以及强烈反对阿萨德的海湾地区国家（如沙特等）现在均认为叙利亚内战的主要派系均是他们无法支持的，这让他们没有太多选择。

美国称其策略是支持阿萨德的“温和派”反对者。但是以美国为首的西方国家每日对伊斯兰国进行轰炸，并对“努斯拉阵线”进行打击，这让阿萨德的空军能够腾出手对付其他地方的反对者。

西方大国支持的反对派武装现在也分裂成了数百个组织，其中很多组织的意识形态和利益是对立的。

支持阿萨德的民兵组织也在内战中发挥比以往更大的作用。

“叙利亚正有越来越多的军阀崛起，政府日益难以控制他们，这当然也对阿萨德政权构成了压力，”位于贝鲁特的卡内基中东中心主任Lina Khatib称。

“我认为2015年叙利亚基本上将是一团糟。”（完）

编译：程芳 发稿：王燕焜

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