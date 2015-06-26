“伊斯兰国”试图夺回主动权 向叙政府军及库尔德武装发起攻击

路透贝鲁特6月25日（记者 Tom Perry/Sylvia Westall） - “伊斯兰国”在近几日与库尔德武装的战斗中吃败仗后重新发起攻势，对叙利亚政府军及库尔德武装同时发起了攻击。

该组织寻求重新夺回主动权，攻进了库尔德武装占据的土耳其边境附近的小镇Kobani以及政府军占据的东北城市Hasaka。

此外，叙利亚南部的反抗力量也发起了攻击，试图将政府军赶出德拉市（Deraa）。

在“伊斯兰国”发起进攻前，库尔德武装势如破竹，深入到了“伊斯兰国”实际总部拉卡（Raqqa）的50公里内。

美国、欧洲及阿拉伯盟国自去年以来一直在轰炸“伊斯兰国”目标，以寻求击败该组织。

“伊斯兰国”上月连连获胜，在叙利亚和伊拉克攻占了多个城市。库尔德武装在叙利亚取得的最新胜利再次扭转了战局，但“伊斯兰国”通常采取在一地失利时就转战他地的战术。

美国为首的联盟周四对Hasaka及附近与土耳其接壤的Tel Abyad镇的“伊斯兰国”目标发动了空袭。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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