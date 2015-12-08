叙利亚称美国为首的联军袭击叙政府军军营 美官员否认

路透贝鲁特12月7日（记者 John Davison） - 叙利亚政府称，美国为首的联盟对一个叙利亚政府军军营实施了致命空袭。

叙利亚称，联军四架飞机周日晚在东部代尔祖尔省（Deir al-Zor）进行空袭，造成叙政府军3人死亡，13人受伤。叙利亚政府称这是侵略行为。

叙利亚人权观察组织早些时候报告称，可能是来自联军的飞机袭击了代尔祖尔省Ayyash镇附近的Saeqa军营，造成叙利亚政府军4人丧生。

一位要求匿名的美国军官称，美国确信是俄罗斯对叙利亚政府军军营实施了致命袭击。该官员明确否认此事系联军所为。

另一位美国军官称，有证据显示一架俄罗斯图-22轰炸机实施了此次袭击。

美国反IS联盟的美国总统特使麦格克（Brett McGurk）也否认联军实施了袭击的说法，他在Twitter上说：“有关（反IS）联盟参与此事的说法不实。”

该联盟驻巴格达的发言人沃伦（Steve Warren）称，联军周日在代尔祖尔省进行了四次袭击，均对准油井目标。

他说：“我们在Ayyash东南约55公里实施了袭击，我们未袭击任何车辆或人员目标。我们未掌握任何证据表明我们袭击的目标附近有叙利亚士兵。”（完）