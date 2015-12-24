叙利亚外长称叙政府愿意参加联合国牵头的和谈

美国候任总统特朗普准备上任第一天签署多项行政令
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透北京12月24日 （记者 Ben Blanchard） - 叙利亚外长瓦立德·穆阿利姆周四称，叙利亚政府愿意参加在日内瓦举行的和平谈判，并希望和谈可以帮助叙利亚组建全国统一政府。
联合国安理会上周五一致通过决议，确定了政治解决叙利亚问题的总体路线图。联合国计划1月底在日内瓦举行涉叙和谈。
穆阿利姆用英语对记者表示，他已向中国外交部长王毅表示，叙利亚“愿意在没有任何外国干预的情况下，参与在日内瓦举行的和谈”。穆阿利姆称，“一旦收到反对派代表团的名单，我方代表团就会准备就绪。”
“我们希望和谈成功，以帮助我们组建全国统一政府，”穆阿利姆表示。
“这个政府将组建一个宪法委员会，以期制定包含新选举法的新宪法，这样议会选举就可在大约18个月内进行。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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