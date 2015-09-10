独家：消息人士称俄军在叙利亚参与军事行动

美国前财政部高官Nason出任美联储副主席呼声高--消息
路透华盛顿/纽约1月19日 - 据熟悉人员筛选情况的消息人士周四透露，美国通用电气(奇异,GE)高管及前美国财政部官员内森(David Nason)，是特朗普任内接掌联邦储备委员会(美联储/FED)副主席的热门人选，此一职位将负责美联储的银行业监管事务。
路透莫斯科/贝鲁特/华盛顿9月9日 （记者 Gabriela Baczynska/Tom Perry/Laila Bassam/Phil Stewart） - 三名了解叙利亚政治及军事形势的黎巴嫩消息人士周三称，俄罗斯军队已开始参与在叙利亚的军事行动，以支持叙利亚政府军。
但其中一位消息人士称，目前为止参加军事行动的俄军人数较少。
美国官员称，俄罗斯在大约过去一天里向叙利亚派遣了两艘坦克登陆舰，并增派运输机，同时还部署了少数海军步兵力量。
要求匿名的美国官员称，俄方在叙利亚军事行动的意图仍不明朗。一位官员暗示，俄方军事行动的重点可能是在叙利亚港口城市拉塔基亚（Latakia）附近筹备一个飞机场。拉塔基亚是叙利亚总统阿萨德的重要据点。
美国官员不排除俄罗斯或许想用该机场执行空战任务的可能性。
美国国务卿克里对有关俄方在叙利亚军事活动的消息表示关切，并警告称这会引发更多暴力活动。
美国白宫称正密切关注事态发展。
俄罗斯证实有俄专家在叙利亚，但拒绝就其在叙利亚军事存在的规模及范围置评。
叙利亚否认有俄罗斯军力参战，但一位叙利亚官员称过去一年在叙利亚的俄罗斯专家增多。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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