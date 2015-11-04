俄罗斯称阿萨德去留不是原则问题 或暗示俄伊对待阿萨德存在分歧

路透莫斯科11月3日 （记者 Jack Stubbs/Polina Devitt） - 俄罗斯外交部周二称，俄罗斯没有将阿萨德继续执政视为是原则问题。俄罗斯这番言论暗示，俄罗斯和阿萨德的另一个主要支持者伊朗可能存在意见分歧。

伊朗革命卫队负责人周一称，伊朗可能比俄罗斯更在意阿萨德是否继续执政，这加剧了有关俄伊对待阿萨德态度不同的猜测。

但该地区一名高级官员警告称，不要过多解读有关阿萨德的公开声明，并称俄伊对他的态度没有区别。该官员称，俄伊在阿萨德继续执政上态度一致，并认为应由叙利亚民众选举他们的总统。

上周五在维也纳举行的叙利亚问题国际会谈未能就阿萨德的去留达成一致。

周二被记者问及阿萨德留任对于俄罗斯是否是一个原则问题时，俄罗斯外交部发言人Maria Zakharova表示：“绝对不是，我们从未那么说过。”

“我们没有说阿萨德应该去抑或留，”俄新社援引Zakharova称。

但Zakharova指出，中东地区再有政权更替可能是一个灾难，“可能会将该地区变成一个大黑洞”。

Zakharova称，俄罗斯没有改变有关阿萨德的政策，阿萨德的命运应由叙利亚民众决定。

伊朗革命卫队司令贾法里（Mohammad Ali Jafari）称，俄罗斯“对于阿萨德是否继续执政可能没有我们那么在乎”。伊朗Tasnim通讯社周一援引贾法里称，“我们不知道有接替他的更好人选。”

尽管如此，上述该地区高级官员给俄伊可能存在分歧的想法泼了冷水。“不可能的。俄伊在阿萨德问题上没有分歧，”该官员向路透表示。（完）