联合国宣布涉叙和谈正式开始

路透日内瓦/贝鲁特/罗马2月1日（记者 Tom Miles/John Irish/Tom Perry/Arshad Mohammed） - 联合国宣布涉叙和谈周一正式开始，呼吁世界大国推动达成停火协议。与此同时，叙利亚政府军在俄罗斯空袭的支持下，在北部地区阿勒颇发起了一年来的最大攻势。

叙利亚人权观察组织称，叙利亚政府军和盟友的战机周一攻占了阿勒颇附近的山村地区，这令反对力量使用的一条重要供给线处于攻击范围内。

叙利亚反对力量称，政府军在俄罗斯空军的大力支持下，发动了这次攻势。叙利亚政府承诺采取善意措施推动和谈。

叙利亚反对力量曾表示，如果不停止轰炸，不解除对城镇的包围并释放囚犯，他们就不会参加联合国推动的日内瓦和谈。

“我们在这里呆几天。要澄清的是，就几天。如果没有实际进展，我们就离开……我们来这里不是为了谈判，而是为了试探这个政府的意图。”抵达日内瓦的叙利亚反对力量High Negotiations Committee的官员Monzer Makhous对路透电视称。

不过，叙利亚反对力量代表仍与联合国叙利亚问题特使德米斯图拉（Staffan de Mistura）进行了两个小时的会面。德米斯图拉称，该会议标志着和谈的正式开始。叙利亚人民值得看到实际进展，叙利亚反对力量在要求善意措施方面“立场强硬”。

德米斯图拉称，世界大国应当立即就如何实施停火开始会谈。“信息是……当日内瓦会谈正式开始时，关于停火的严肃磋商也应并行开始。”（完）